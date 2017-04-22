Anne Çocuk Rengarenk Makarna
Çocuklarınızla birlikte hem eğlenmeye hem de lezzetli ipuçları öğrenmeye var mısınız?Menu Pasta fresca colorata con salsa al pomodoroRenkli taze makrna çeşitleri ve fesleğenli domates sosu 23 Nisan 11: 00 – 13: 00Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi...
Çocuklarınızla birlikte hem eğlenmeye hem de lezzetli ipuçları öğrenmeye var mısınız?
Menu Pasta fresca colorata con salsa al pomodoro
Renkli taze makrna çeşitleri ve fesleğenli domates sosu 23 Nisan 11: 00 – 13: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 23.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Anne Çocuk Rengarenk Makarna
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io