Anne Çocuk Rengarenk Makarna

Çocuklarınızla birlikte hem eğlenmeye hem de lezzetli ipuçları öğrenmeye var mısınız?Menu Pasta fresca colorata con salsa al pomodoroRenkli taze makrna çeşitleri ve fesleğenli domates sosu 23 Nisan 11: 00 – 13: 00Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeşiktaşMekan : Eataly Mutfak AtölyesiMekan Adresi...

Anne Çocuk Rengarenk Makarna

Çocuklarınızla birlikte hem eğlenmeye hem de lezzetli ipuçları öğrenmeye var mısınız?

Menu Pasta fresca colorata con salsa al pomodoro

Renkli taze makrna çeşitleri ve fesleğenli domates sosu 23 Nisan 11: 00 – 13: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 23.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Anne Çocuk Rengarenk Makarna

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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