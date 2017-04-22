Çocuklarınızla birlikte hem eğlenmeye hem de lezzetli ipuçları öğrenmeye var mısınız?



Menu Pasta fresca colorata con salsa al pomodoro



Renkli taze makrna çeşitleri ve fesleğenli domates sosu 23 Nisan 11: 00 – 13: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 23.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Anne Çocuk Rengarenk Makarna



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır