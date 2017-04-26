"Anne benim ebem kim?" sorusu tarih oluyor

Çocuklar, "41 Ebe, 41 Çocuk, 41 Kere Maşallah" etkinliğinde ebeleri ile buluştu



SAMSUN - Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, "41 ebe, 41 çocuk, 41 kere maşallah" sloganıyla çocuklar ile ebelerini buluşturdu, çocuklara ebelerinin isminin yazdığı doğum belgesi verildi.

21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğinde, çocuklar ile ebeleri yapılan organizasyonla bir araya getirildi. Türkiye'de çoğu insanın ebesinin kim olduğunu bilmediğini ifade eden Hastane Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç, bu sorunu sona erdirmek için çocuklara ebelerinin isminin yazdığı doğum belgesini verdiklerini söyledi.

Programda kısa bir konuşma yapan Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Sırrı Kılıç, "Ebelik çok kutsal bir meslek. Eskiden bizim neslimiz çocukluğumuzda köylerde sadece doğum bilen yaşlı ninelerimiz vardı. Sizin gibi eğitimli veya diplomalı ebelerin sayısı çok azdı. Son 10 yılda sağlıkta çok güzel gelişmeler oldu. Dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemimiz var. Bun da siz sağlık çalışanları ve ebelerin katkıları çok büyük" dedi.

"Çocuklar, ebelerini unutmasın diye bu organizasyonu yaptık"

Türkiye'deki çoğu insanın kendi ebesini tanımadığını vurgulayan Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Bugün burada Ebeler Haftası vesilesiyle '41 Ebe, 41 Çocuk, 41 Kere Maşallah' etkinliğini gerçekleştirdik. Ebelerimiz ile doğumlarını gerçekleştirmiş çocuklarını buluşturduk. Bu hem çocukların büyüdüklerinde hatırlayabilecekleri bir organizasyon olacak hem de ebelerin doğurttuğu çocuklarını hatırlatacak bir ortam oldu. Ebelere aynı zamanda bir de teşekkür belgesi verdik. Ebelerimiz de çocuklara ileride oynayıp zekalarını geliştirmek için satranç hediye etti. İleride çocuklara, 'Seni doğurtan ebeni biliyor musun?' diye sorular sorulabiliyor. Ebeler aslında annelerden önce çocukları kucaklarına alıyorlar. Çocuklar ebelerin kucağına alındıktan sonra annelerin kucağına gidiyor. Çocukların ilk gördükleri şey kendi ebeleridir. Onları unutmamaları için böyle bir organizasyon yaptık. Aynı zamanda bu organizasyonda hastanemizde çalışan bir ebe doğduğunda, onu doğurtan ebe şu anda bizim hastanemizde çalışıyormuş. Ebe hanımın kendisi de doğum yaptığı için onun da ayrı bir ebesi vardı. Böylece 3 ebeyi bir arada buluşturmuş olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ebeler, çocuklara doğum belgesi ve satranç hediye ederken, çocuklar da ebelerine gül ve teşekkür belgesi hediye etti.

(ED-SLH-