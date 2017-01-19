Anne Babalıkta Ustalaştılar

Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteğiyle, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesinde gerçekleştirilen, 'Üç Adımda Anne Babalıkta Ustalaşma' kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.



Çeşme ilçesinde, 'Üç Adımda Anne Babalıkta Ustalaşma' ismiyle bir kurs düzenlendi. Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteğiyle, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesinde verilen kursta, aile içi iletişim, çocuğu anlama ve doğru davranış, çocuk psikolojisi gibi konularda anne ve babalara eğitim verildi. Kursa katılan kişiler, törenle de sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde kısa bir açıklama yapan Kadın Meclisi Başkanı Berna Güler, kadın meclisi olarak Çeşmeli kadınlarla iletişim içinde olmaya ve çeşitli konularda eğitim kursları düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin el birliğiyle gerçekleşen bir eğitim çalışması sonunda katılımcılar sertifikalarını aldılar. Hocamız Gülşen Arslanyürek Çaylı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu da, dernek üyelerinin sosyal hayatla iç içe olmaları ve ihtiyaç duyulan konularda alacakları eğitimlerle aile içi uyumun sağlanmasının önemine dikkat çekerek, "Beş hafta süren, Üç Adımda Anne Babalıkta Ustalasma Kursu'nu tamamlayan Çeşme Pir Sultan Abdal Cemevi kursuyerlerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu eğitimi almamızda bize destek olan sayın Berna Güler'e ve eğitmenimiz Gülşen Aslanyürek Çaylı'ya hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hizmetleri hak dergahına yazılsın. Hızır yoldaşları olsun" diye konuştu. - İZMİR