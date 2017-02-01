Anne Adaylarına Grip Uyarısı

Çekirge Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serhat Ünal, gebelikte gribin önemsenmesi gereken bir enfeksiyon olduğunu belirterek, hastalığı daha hafif atlatmak için dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.



Op. Dr. Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, grip virüsünün son derece bulaşıcı olduğu, virüs taşıyan kişiyle aynı ortak havayı soluyor olmanın bile hastalığa yakalanmak için yeterli olabileceğini kaydetti.



Gebelik döneminde gribin önemsenmesi gereken bir enfeksiyon olduğunu aktaran Ünal, şunları kaydetti:



"Damlacık enfeksiyonu ile solunum yollarına geçen virüs, ani ateş yükselmesi, titreme, baş ve kas ağrıları, genel bir kırgınlık, gözlerin yaşarması ve yanması, kuru öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteren bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle bir hafta kadar sürebilen belirtiler, bazen daha ağır solunum yolları hastalıklarına dönüşümle de seyredebilir. Bu nedenle gribin tedavisini hafife almamak gerekir. Normal insanların bile günlük yaşam süreçlerini aksatan grip hastalığı, anne adayları için daha ağrı bir hale gelebilir. Gripte yaşanan öksürük, burun akıntısı gibi belirtileri hafifletmek için ilaç almanın da bebeğe zarar verebileceğini düşünen anne adayları, ilaç kullanmayı reddederek grip sürecini atlatmakta zorlanabilirler."



Ünal, gribin ağır seyrettiği hallerde ciddi tabloların ortaya çıkabileceğini aktararak, "Bazen yüksek ateşle kendini gösterir. Ateşin 39 dereceyi geçtiği durumlarda bebek olumsuz etkilenebilmektedir. Hatta hamileliğin son aylarında doğum sancılarının başlamasına bile neden olabilmektedir. Bunun için yüksek ateşin kontrol altına alınması şarttır. Ancak bu kontrolün yine doktor tavsiyesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca nezlenin sinüzite, öksürüğün bronşite dönüştüğü durumlarda doktor önerisiyle gerekirse antibiyotik de kullanmak gerekebilir." ifadelerini kullandı.



Hamilelikte gribi daha hafif atlatmak için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu anımsatan Serhat, "Bol bol istirahat edilmelidir. Vücut sıcaklığı doğru şekilde korunmalı ve sıkı giyinilmelidir. Terli şekilde soğuk yerde durulmamalıdır. Beslenmelerine oldukça dikkat edilmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Uyku düzeni oldukça iyi korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.