Anne Adaylarına Çalışma Hayatında Önemli Haklar Getiriliyor

Çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlayan kadınlar için bazı özel kurallar konuluyor. Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik de anne adayı hamile çalışanların hayatını kolaylaştıracak kurallar getiriyor. İşverenlerin hamile çalışanlar için bazı önlemler alması gerekiyor. Yönetmeliğe göre çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor.

GECE ÇALIŞTIRILMASI YASAKLANIYOR

Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaklanıyor. Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamıyor. Bu 7.5 saatin haricinde anne adaylarının doktor kontrolleri için sınırsız izinleri de var. Bu tedavi ve kontroller ne kadar sürüyorsa anne adayı o kadar ücretli izin kullanıyor.

AYRIMCILIK YAPILAMAZ

İşverenlerin bu şartlara uymaması anne adayına tazminat ve haklı fesih hakkı veriyor. Bu arada işverenler işe alırken ya da işten çıkartırken hamileliği gerekçe gösteremiyor. Bu ayrımcılığı yapmaları durumunda anne adayına yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyorlar.

İş başvurularına 'hamile kalmayacağım' gibi maddeler imzalatıldığı yönünde şikâyetler bize de ulaşıyor. Böyle bir şey başınıza geldiğinde mutlaka ALO 170'e durumu bildirmelisiniz.

İŞVEREN TEDBİR ALACAK

İşveren hamile çalışanlar için şu tedbirleri almak zorunda:

Gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, gece ve günün erken saatlerine çalışma konulamaz.

Çalışma düzeni hamile çalışanın sağlığı düşünülerek düzenlenir.

Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.

Hamile çalışanın stresli işlerde olmamasına özen gösterilir.

Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. (Faruk Erdem/Sabah)