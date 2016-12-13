Anne 8. Bölüm Şule Melek'i Kaçıracak mı?

Anne 8. bölümde Şule Melek'i kaçıracak mı? Star TV'nin sevilen dizisi Anne, bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geliyor. Anne 8. bölümde Gönül'ün gerçek annesi olduğunu öğrenen Zeynep, annesine olan nefreti ile kendisine destek olan Gönül'e duyduğu minnetin arasında sıkışıp kalır. Sonunda Turna'yı da alarak yeni evlerine taşınır. Şule, Melek'in söylediklerinin acısını yok saymaya çalışsa da bunu başaramaz. Cengiz'in hoyrat tavrı ve yaşadıklarının ağırlığı altında ezilen Şule, İstanbul'u terk etmeye karar verir. Ancak Cengiz'den kurtulması sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Her şeyden habersiz olan Gönül, yılların hesabını sormak için karşısına dikilen Zeynep'i görünce ne yapacağını şaşırır. Gönül, Zeynep'in canını daha çok yakmamak için sorduğu sorulara cevap vermez. Ancak Cahide'nin de olaya dahil olmasıyla alevlenen tartışmanın sonuçları, Gönül için çok ağır olur. Melek'ten vazgeçen Şule, geçmişini hatırlatan bir telefon konuşmasıyla anneliğini yeniden hatırlayınca alt üst olur.

ANNE 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne 8. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Anne 7. bölümde Şule, öldü sandığı kızı Melek'i sonunda bulur. Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Melek annesinin karşısına çıkmaz. Şule, Melek'i ikna etmek için geçmişlerini hatırlatır, ancak Melek'in annesini affetmeye niyeti yoktur. Zeynep, Turna'nın Şule yüzünden gerilmesini istemez. Bir yanda cehennemden kurtardığı kızı Turna, diğer tarafta Melek'e kendini affettirmeye çalışan Şule'nin çabaları arasında kalan Zeynep'in vicdanı, anne kızı ayırmaya elvermez.

Turna sonunda Şule'nin karşısına çıkar. Zeynep ve Şule nefeslerini tutarak Turna'nın tepkisini beklerken, Turna herkesi şaşkınlığa uğratacak bir karar verir. Hapisten çıkan Cengiz,Şule'nin peşine düşer. Şule'nin Ali ile görüştüğünü öğrenince deliye dönen Cengiz, Şule'ye hesap sorarken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Zeynep ve Turna'ya her koşulda yardım etmeye çalışan Gönül, Turna'yı mutlu etmek için küçük bir sürpriz hazırlar. Bunu gören Zeynep, yıllarca aklını kurcalayan sorunun cevabına yaklaştığından habersizdir.

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI