Anne 4 çocuğunu yangından kurtardı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında yan dairede bulunan anne, kendi evindeki 4 çocuğunu yangından kurtardı.

Yangın, Bağlık Mahallesi 1 Nolu Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 3. katında kiracı olarak oturan Ercan Yavuz'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yan dairedeki komşusunda bulunan anne Ayşe Yavuz dumanları fark edince, evde bulunan 4 çocuğunu kucaklayarak evden çıkardı. Yoğun dumandan dolayı evden çıkamayan ve yanan binanın alt katında oturan ev sahibi ise pencereden merdiven yardımı ile kurtarıldı. Yangından kurtarılan çocuklar annelerine sarılarak ağlarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması başlattı.

Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.