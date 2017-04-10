Anne 23. Bölüm Fragmanı

Star TV'de salı günleri yayınlanan ve başrollerini Cansu Dere ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Anne dizisi yeni bölümde Cahide Hanım, Sinan'ın Turna'nın yaşadığını Zeynep'e söylememesi için ikna etmeye çalışıyor. Turna'nın evine ziyarete giden Gönül Anne, onun Zeynep'e kırgın olduğunu Sinan'a söyler. Peki Sinan, Zeynep'e Turna'nın yaşadığını söyleyebilecek mi?