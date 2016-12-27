Anne 10. Bölüm Turna Sessizliğini Bozuyor

Anne 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Anne 10. bölümde neler olacak? Anne 10. bölümde Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Anne 10. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

ANNE 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne 10. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Anne 9. bölümde Turna'nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule'nin öz kızıdır. Turna'dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali'den Şule'yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule'yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Bir yandan Gamze'nin Mert'le yaşadığı sorunlarla ilgilenmeye çalışan Cahide bir yandan da Zeynep'in perişan haline üzülür, ancak Şule'nin Turna'yı geri almasının doğru olduğunu düşünmekte ve bu duruma içten içe sevinmektedir.

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna'nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz. Ortalığın toz duman olmasını fırsat bilen Rıfat ise Zeynep'ten para sızdırmaya başlar. Turna'dan haber alabilmek için yanıp tutuşan Zeynep bu tuzağa düşer.

Tüm bunlar olurken Şule'nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna'yı da alıp Zeynep'i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.



ANNE DİZİSİ OYUNCULARI