Cengiz Toroman'ın yazıp yönettiği "Anlatılan Senin Hikayendir" tiyatro oyunu, 16 Ocak'ta Sabancı K. Sarayı Hasan Tahsin Salonu'nda seyircisiyle buluşuyor.



"Bir insanı tanımak demek, onun hikayesini bilmek demektir." Gülerken ağladığımız, ağlarken güldüğümüz bir oyun bu.



Gürül gürül, usul usul akan ırmak, bir bardak çay sıcaklığı, bir dost meclisinin anason kokulu coşkusu var bu oyunda. Hayal desek, değil, gerçek desek, değil... Şarkılar, türküler, insan, kuş, ağaç, kitap, dağ, taş koyun koyuna bu oyunda. Ege Denizi'nin sakin, hülyalı, bilge maviliğinde koca yürekli bir destan bu oyun. Memet Dayı, Adriana, Stafili İbrahim, Fenerci Ahmet, Denizci Barış, Niko...Tanıyorsunuz onları. Evet, her birimizin hikayesi farklı, her birimiz başka iklimlerin çocuklarıyız, her birimiz başka hayatlar yaşıyoruz, doğru. Ama içimizdeki ses diyor ki, biz birbirimizin yabancısı değiliz. Bize insanlığımızı unutturmak isteyenlere inat, güler yüzlü ve umutlu bir başkaldırı bu oyun.



Merak ediyorsan, nedir bu insan, kimdir? "Anlatılan Senin Hikayendir."



Yazan-Yöneten: Cengiz Toraman



Oynayan: Levent Üzümcü



Müzik Direktörü: Oktay Köseoğlu



Dekor-Kostüm: Medina Yavuz