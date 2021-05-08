Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı, ödül ne?
Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor 6 Mayıs yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Anlat Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 6 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü ne?
Survivor Anlat Bakalım yarışması heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın kazananı açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Peki, 6 Mayıs Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Hangi takım kazandı? Anlat Bakalım'ı kim kazandı?
SURVİVOR 6 MAYIS ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?
Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu.
skor:
Kırmızı Takım: 5
Mavi Takım: 6
ANLAT BAKALIM ÖDÜL NE?
Anlat Bakalım ödülü: Beyaz peynirli domatesli tost (kişi başı 2 tane)