""Anlaştık mı?", 2 yaş ve üzeri çocuklar için kelimeler olmadan kurulabilen iletişim üzerine müzikli bir dans tiyatrosudur. Farklı dünyalardan gelen karakterlerin birbirleri arasındaki sözsüz iletişim ve iletişimsizlik, birbirlerini tanıma ve anlama çabaları üzerine kurulur.



İki dansçı ve bir müzisyen kendi karakterleriyle bu süreçteki farklı durumları çeşitli hikayeler ve minimalist imgelerle anlatırlar. Komik bir serüvenle denizler ve ormanlardan geçerler. İlk karşılaştıklarında birbirlerini tanımamaları ve anlamamaları, üçünün de dahil olduğu esprili, eğlenceli ve yaratıcı ortak bir dil geliştirmelerine neden olur. Oyun, farklı kültürlerin bir araya geldiğinde oluşan farklı durumları ve bu durumların ortaya çıkardığı duyguları (merak, korku, gözlem, tanışma, çatışma, tolerans gösterme, anlaşma ve paylaşma) 35 dakika boyunca eğlenceli bir biçimde çocuklara ve yetişkinlere soyut, sanatsal ve hiç alışık olunmayan bir biçimde sergiler.



Tasarlayan ve Yöneten Ceren Oran



Dans ve Koreografi Ceren Oran & Roni Sagi Müzik ve Ses Tuncay Acar



Kostüm ve Sahne Tasarımı Sigrid Wurzinger



Grafik Tasarım Christoph Gredler



Süre 35 Dakika + Seyircilerle 10 Dakika İnteraktif Oyun



Prodüksiyon destekçileri: Department of Arts and Culture of the City of Munich, Foundation Maria Wimmer Stiftung. Tanz und Schule e.V. and Tanzbüro München, Salzburg Experimental Academy of Dance and Inflo Design, Tanztendenz Munich.



Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Sanat Mahal



Mekan Adresi : Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 90



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Anlaştık Mı?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır