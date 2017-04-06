Anlaşmazlık Yüzünden Mimarlık Ofisini Yakmak İstedi

Samsun'da davalık olduğu mimarlık ofisini ve kendini yakmaya çalışan müteahhit, polisin müdahalesiyle yakalandı.



Olay, İlkadım ilçesi Kaptanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Uzunoğlu İşhanı 3. katındaki bir mimarlık ofisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden davalık olduğu mimarlık ofisine gelen müteahhit Nadir B.'nin (41), elinde getirdiği benzin dolu şişeyle ofisi ve kendini ateşe vermeye çalıştığı iddia edildi. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan Nadir B., Samsun Cumhuriyet Meydanı'nın altında bulunan kapalı otoparka kaçtı. Yaşanan polis kovalamacasının ardından kendini yakamadan yakalanan Nadir B., polis tarafından kontrol altına alındı.



Üstündeki benzin dökülmüş ceketi çıkartılan Nadir B., önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.



Mimarlık ofisi çalışanları müteahhit Nadir B.'den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN