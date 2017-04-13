Anlaşmak İçin Engel Tanımadılar

Anlaşmak için engel tanımadılar

Dostluğa engel yok



MUĞLA - Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencileri, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler ile bir araya geldi.

Öztaş Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri "Engel Tanımıyoruz" projesi kapsamında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ile özel bireyler kokulu taş, taş boyama, ritm tutma, ebru boyama gibi çeşitli aktiviteler yaparak hem eğlendiler hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Öztaş Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nurhan Çilsal; "10'uncu sınıf öğrencilerimizin yaptığı proje ile bizden farklı olan bireylerin farkına varıp, onlar ile iletişim halinde beraber vakit geçirmek için buraya geldik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Öztaş Anadolu Lisesi ile birlikte "Engel Tanımıyoruz" projesini yürüttüklerini aktaran Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Psikoloğu Semra Aksuyek, "amacımız engelli öğrenciler ile Öztaş Lisesi öğrencilerinin kaynaşması, empati becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal farkındalık oluşturulması" şeklinde konuştu.

Empati üzerine eğitim aldılar

Projenin ilk ayağında öğrencilerin Muğla Üniversitesi öğretim görevlilerinden empati üzerine eğitim aldığını belirten Aksuyek, "projenin 2'nci ayağında da öğrencilerin tanışmasını sağladık. Tanışmanın eğlenceli geçmesi için kokulu taş yapıyorlar, taş boyuyorlar, ritm gurubu kurdular. Birlikte vakit geçirmenin eğlenceli olabileceğini kavramaya çalışıyorlar" dedi.

"Hepimizin aynı olduğunu göstermek istiyoruz"

Öğretmenlerinin de desteğini alarak, 6 arkadaş "Engel Tanımıyoruz" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Öztaş Anadolu Lisesi öğrencisi Arife Tokmak ise, şunları kaydetti; "Sokakta tekrar geri dönüp bakmadan, onları topluma kazandırmak, hepimizin aynı olduğunu herkese göstermek için böyle bir etkinlik yaptık"