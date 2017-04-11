Anlaşma Tamam! İmzalar Sezon Sonunda Atılacak!

Bordo-mavili yönetim, gurbetçi oyuncu ile her konuda anlaştı. İmzalar sezon sonu atılacak. Teknik patron Yanal, Tunay Torun'un hücuma renk katacağını dile getirdi.



Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi belli oldu. Bordo-mavili yönetim, bir süredir temaslarını sürdürdüğü Tunay Torun ile ön anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek son detayları konuşacak olan taraflar, sezon sonu imzaları atacak. Tunay'ın transferini teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu için, "Çok yönlü biri. Takıma renk katacaktır. Özellikle hücumda rekabeti artıracak. Faydalı bir transfer olur" görüşünü paylaştiği öğrenildi.



BUNDESLİGA ÇIKIŞLI



Tunay'ın da Trabzon'a gelmeye istekli davranması üzerine, yönetimin transferi büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi. Almanya doğumlu Tunay, kariyerinde Hamburg (27 maç/2 gol), Hertha (20 maç/4 gol) ve Stuttgart (9 maç/2 gol) formalarını giydi. 2014-15'ten bu yana Kasımpaşa'da görev yapıyor.



İKİ KANATTA DA OYNUYOR



Ana mevkisi sağ kanat olan Tunay Torun, orta sahada hücuma yönelik olarak her bölgede görev yapabiliyor. Bu sezon 25 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan gurbetçi yıldız, iki ayağını da kullanabiliyor. Driplingleri ve sert şutlarıyla tanınıyor.



(Fotomaç)