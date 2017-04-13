Ankaralılardan 'Hayır' Şarkısı

"Ankara'nın bebesi Cumhuriyet'ten yana..." isimli 'hayır' şarkısı ilginç klibiyle dikkat çekiyor. Ankaralı bir grup genç referandum için hayın klibi çekti. Ankaralı Hüseyin'in 'Ulus Cebeci Ankara' isimli parçasından uyarlanan şarkı sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte "Tek adama gelmeyiz... Düşmeyiz biz dalgaya... Ankara'nın bebesi vatan millet Sakarya... Ankara'nın bebesi Cumhuriyet'ten yana..."sözlerini içeren o şarkı...