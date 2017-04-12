Ankaralılar Derneği de 'Evet' Diyor
Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) güçlü bir Türkiye için şubeleri ile birlikte ’evet’ diyor.
Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) güçlü bir Türkiye için şubeleri ile birlikte 'evet' diyor.
Ankara'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından 90 bin üyesi ve 14 şubesi olan Ankaralılar Derneğinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve büyük yankı uyandıran hemşehri buluşmasının ardından, AHİD şubeleri de binlerce Ankaralının katıldığı program sonrası referandum kararlarını açıklayarak 'evet' dedi.
Ankaralılar Derneği Sincan şubesinde gerçekleştirilen programa Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, MHP Sincan İlçe Başkanı Barış Doğan, STK Başkanları, muhtarlar ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Birlik ve beraberlik rüzgarının estiği buluşmada Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Malumunuz ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, referandum sürecindeyiz. Biz de şubelerimizle güçlü Türkiye'den yanayız. Ankaralılar 'evet' diyor dedik. Bazı STK'lar rahatsız oldular. Biz onları da seviyoruz. Benim Ankaralı hemşehrilerime inancım tam. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da Ankaralı hemşehrilerim evet diyecek" şeklinde konuştu.
Ankaralılar Derneği Mamak Şubesi de düzenlediği programla Ankaralıları Mamak'ta bir araya getirdi. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in de katıldığı buluşmaya AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, MHP Mamak İlçe Başkanı Gencer Satılmış, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, Mamak'ta da referandum da 'evet' demenin gerekliliğini vurguladı. Yaman, "Biz Ankaralılar olarak 15 Temmuz'daki duruşumuzu sandığa yansıtacağız. Türkiye referandum dan daha güçlü çıkacak" ifadelerine yer verdi.
Ankaralılar Derneği Pursaklar Şubesinin düzenlediği buluşmaya ise Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Uğur Atagün, STK başkanları ve muhtarlar katıldı. Keçiören'deki buluşmanın adresi ise AHİD Keçiören Şubesinin konağıydı. Buradaki hemşehri buluşmasına da Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, STK başkanları ve Keçiören muhtarları katıldı. AHİD'i ulu bir çınara benzeten Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Şubelerimiz bu çınarın kollarıdır. Şubeleriyle çok güçlü olan Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Ankara'nın her bir köşesinde sesi ve etkinlikleriyle öncü bir STK. Her zaman ülke menfaatleri söz konusu olduğunda elini taşın altına korkusuzca sokan Ankaralılar, vatan için 16 Nisan'da da üzerine düşeni yapacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA