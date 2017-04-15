Ankaralı Motorculardan "Sürüş Alanı" Talebi

"Ankara Riders" isimli grup üyesi motosiklet tutkunları, güvenli biniş yapabilmeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sürüş alanı oluşturulmasını talep ediyor.



"Ankara Riders" üyeleri, motorcuların sorunlarını dile getirmek amacıyla Çukurambar'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



Can Saraloğlu, yaklaşık 200 motorcunun üye olduğu grup adına burada yaptığı açıklamada, motosikletin otomobil gibi ulaşım aracı olduğunu ve motosiklet tutkunlarının da diğer sürücülerle aynı haklara sahip olduğunu belirtti.



Trafikte, bu hakkın göz ardı edildiği durumlarla sıkça karşılaştıklarını ifade eden Saraloğlu, tüm sürücülerin ve kamu yöneticilerinin bu konudaki farkındalığa katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.



Saraloğlu, motosiklet tutkusundan vazgeçmelerinin mümkün olmadığını ve motorla güvenli sürüş imkanına sahip olabilecekleri bir alana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



Güvenli sürüş için alan oluşturulması konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yöneticilerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.