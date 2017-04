Ankaralı Besicilerin Angus İsyanı

Ankaralı besicilerin Angus isyanı

ANKARA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvancılığa destek vermesini isteyen Ankaralı besici Cengiz Karaca, nasıl geçiniyorsunuz sorusuna "Ne geçineceğiz, geçinecek bir durum yok ki. Sonunda gidip bakanlığın önünde hayvanları keseceğim" şeklinde tepki verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 30 senedir hayvancılık ve pazarcılıkla geçinen Cengiz Karaca, İHA muhabirinin besicilerin sorunlarına yönelik sorusuna "Ne geçineceğiz, geçinecek bir durum yok ki" şeklinde tepki verdi. Para kazanamadıklarını, hayvanlara verilecek suyun olmadığını, arsa sahiplerinin sorun çıkardığını ve yem fiyatlarının da yüksek olduğunu iddia eden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bu sektöre destek bekleyen Karaca, "Ekmek yok, domates olmuş 5 milyon, bir hayvan olmuş bir milyar nasıl para kazanacağız. Köylerde bir milyara hayvanı biz nasıl satacağız. Şuranın haline bir bakın, her taraf mayıs olmuş. Arsa sahibi de üç gün sonra gelecek burayı kaldıracak. Biz nereye gideceğiz? Bakan bey duysun bunları. 'Biz bunu yapacağız, şunu yapacağız' diyorlar sadece lafla, et inecek 20 milyona diyorlar. Şu an yem olmuş 65 TL. Hayvanlara su veremiyoruz bataklık olan bir dereye götürüyoruz, bir ton su kaç para Allah'ınızı severseniz, 8-10 milyon. Şu pisliğe bakın, hayvan koyacak yer yok" diyerek sorunlarını dile getirdi.

Angus ithalatına ilişkin de tepki gösteren Karaca, "Ya gavurun malını neden getiriyorlar bu memlekete. Angus malı yenmez, gavur yemediği malı bize gönderiyor. Destek fakirlere değil zenginlere veriliyor. Bankaya gidiyoruz 'senin neyin var' deniliyor. Bizim 50 tane dairemiz mi var, 4-5 tane koyun satıyoruz. Buraya bir tane mal pazarı yapmadılar ya. Dört tane demir koymuş adam havyanlar kaçmasın diye. Başta mal pazarı yapılsın. Sonunda gidip bakanlığın önünde hayvanları keseceğim" diye konuştu.

"Her seçim bittikten sonra verilen sözler yalan oluyor"

Üretici Tamer Yiğit ise, sıkıntıları olduklarını dile getirerek, bir hayvan pazarı yapılmasını istediğini aktardı. Besihanede kullanılan suların ve yem fiyatlarının da düşürülmesi gerektiğine dikkat çeken Yiğit, "Polatlı Ankara'nın en büyük ilçesi, hayvancılık ve çiftçilik bazında da öyle olmasına rağmen bir hayvan pazarı bile yok. Hayvanlarımız kaçıyor, kendimizce derme çatma bir şeyler yapmışız. Seçimden önce gelip pazaryeri yapılacak diyorlar. Seçimden sonra yalan oluyor" ifadelerini kullandı.