Ankaragücü: 2 - Hatayspor: 0







Ercan ATA - ANKARA / DHA



Stat: Ankara 19 Mayıs



Hakemler: Serkan Ergün, Salim Şanlıer, Mücahit Değirmenci



Ankaragücü: Altay XXX, Metin XX, Orhan Gülle XX(Dk. 51 Ferhat XX), Emre Şahin XXX, Enes Kubat XXX, Erhan XX(Dk. 72 Ahmet X), Cenk XX, Çağatay XX, Muhammed XX, Hurşit XXX, Kenan XXX(Dk. 76 Ali Sinan XX)



Hatayspor: Göksal X, Ali Fırat XX(Dk. 76 Serkan X), Soner XX, Tolga X, Emin X, Ömer X(Dk. 72 Selahattin X), Selim XX, Mesut XX, Muhammed XX, Volkan X, Tuncay X (Dk. 82 Onur X)



Goller: Dk. 21 Enes, Dk. 72 Kenan (Ankaragücü)



Sarı Kart: Dk. 45 Orhan (Ankaragücü)



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta mücadelesinde Ankara'da oynanan Ankaragücü - Hatayspor karşılaşması 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.



Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.



29. dakikada sağ kanat an ceza sahasına giren Tuncay yerden ortaladı, topla buluşan Ömer'in dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.



31. dakikada Enes tamını öne geçiren golü attı. Sol kanattan gelişen atakta Kenan caza yayı üzerine topu gönderdi, topu kontrol eden Enes plase vuruşla kaleci Göksal'ı mağlup etti.



45. dakikada Selim Ilgaz soldan ortaladı, arka direkte Muhammed'in yerden vuruşunda top az farkla auta gitti.



47. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren Muhammed önünü boşaltıp vurdu top kalecide kaldı.



50. dakikada Emre ceza sahası ön çizgisine ortaladı, Kenan gelişine sert ve düzgün vürudu top direğin bir karış yanında auta gitti.



72. dakikada Kenan farkı ikiye çıkardı. Defanstan atılan uzun topla defansın arkasına sarkan Kenan, kaleciden sıyrılarak boş kaleye topu gönderdi.