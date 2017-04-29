Ankaragücü Taraftarlarından Şampiyonluk Kutlamaları

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen MKE Ankaragücü'nün taraftarları Hatayspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında şampiyonluğu kutladı.



MKE Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup son maçında sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Maçın oynandığı Ankara 19 Mayıs Stadı'nı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 6. dakikasında meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Öte yandan maçın devre arasında sahaya seğmenler indi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in de seğmenlere eşlik ederek oyun oynamasıyla birlikte tribünlerden alkış sesleri yükseldi. - ANKARA