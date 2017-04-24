Ankaragücü taraftarından coşkulu şampiyonluk turu

Kızılay Meydanı sarı-laciverte büründü



ANKARA - Kayseri Erciyesspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu garantileyen Ankaragücü kafilesi, Başkent'te binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Kayseri Erciyesspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu garantileyerek PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Şampiyon olan takımlarını karşılamak isteyen Ankaragücü taraftarı, Kızılay Meydanı'na akın etti. Ankaragücü kafilesinin şehre girmesinden saatler önce Kızılay Meydanı'nda bekleyişe geçen taraftarlar; atkıları, bayrakları, meşaleri ve yaptıkları tezahüratlarla renkli görüntüler ortaya koydu.

Gece saatlerinde Ankaragücü kafilesini taşıyan otobüsün meydana girmesiyle, taraftarlar Kızılay'ı karnaval alanına çevirdi. Meydana araçlarıyla birlikte gelen taraftarlar, takım otobüsüne eskortluk yaptı. Bir süre şehir turu yapan kafile, tekrar Kızılay Meydanı'na gelerek, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Takım otobüsünün önünde toplanan taraftarlar; havai fişeklerle, meşalelerle, tribün marşlarıyla gecenin sessizliğini bozdu. Ankaragücü'nü mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen Gençlerbirliği ve Bursaspor taraftarları da Ankaragüçlü sporcuları bağrına bastı. Sporcularıyla bir araya gelmek isteyen taraftarlar, hep bir ağızdan "Ankaragücü buraya" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların çağrısına kayıtsız kalmayan teknik heyet ve sporcular, otobüsün açılan kapısından kalabalığı selamladı. Atatürk Bulvarı'nı bir süreliğine araç trafiğine kapatan taraftarlar, otobüsün meydandan ayrılmasının ardından Güvenpark'a geçerek şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Mutluluğumuzu taraftarımızla kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki Cumartesi günü çok daha iyi kutlayacağız bunu" şeklinde konuştu.

Takımın kalecisi Korcan Çelikay ise "Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar. Onların desteğiyle buralara geldik. Cumartesi günü yapılacak kutlamaya herkesi bekliyoruz" diyerek duygularını aktardı.

(CNR-MK-Y)