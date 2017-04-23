Ankaragücü Taraftarı Kayseri Erciyesspor Maçına Akın Etti

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grupta Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmaya Ankaragücülü taraftarlar akın etti.



Ankaragücü takımı karşılaşmadan 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu garantilemiş olacak.



Kayseri Erciyesspor ile Ankaragücü arasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Maça çeşitli illerden taraftarlar geldi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı. Stat çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Ankaragücülü taraftarlar, stat dışında tezahüratlarda bulundu. 66 puanla ligde lider olan Ankaragücü karşılaşmadan 3 puan alması durumunda şampiyon olarak adını Türkiye 1'inci Ligine yazdıracak.



- Kayseri