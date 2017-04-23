Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig'de Şampiyon Oldu
Ankaragücü, sezonun bitimine 1 hafta kala Kayseri Erciyespor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyon oldu ve TFF 1. Lig'e yükseldi.
Başkent ekibi Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyespor ile karşılaştı. Ankaragücü rakibini 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.
ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYON OLDU
Ankaragücü Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta 33 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 69 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü 4 yıl aradan sonra TFF 1.Lig'e yükseldi.
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