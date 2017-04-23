Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig'de Şampiyon Oldu

Ankaragücü, sezonun bitimine 1 hafta kala Kayseri Erciyespor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyon oldu ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig'de Şampiyon Oldu

Başkent ekibi Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyespor ile karşılaştı. Ankaragücü rakibini 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYON OLDU

Ankaragücü Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta 33 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 69 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü 4 yıl aradan sonra TFF 1.Lig'e yükseldi.

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