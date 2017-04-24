Ankaragücü Şampiyonluk Turu Attı
Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Kayseri Erciyesspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu garantileyerek PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Kayseri Erciyesspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu garantileyerek PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Şampiyon olan takımlarını karşılamak isteyen Ankaragücü taraftarı, Kızılay Meydanı'na akın etti. Ankaragücü kafilesinin şehre girmesinden saatler önce Kızılay Meydanı'nda bekleyişe geçen taraftarlar; atkıları, bayrakları, meşaleri...