Ankaragücü Şampiyonluk Turu Attı

Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Kayseri Erciyesspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu garantileyerek PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Ankaragücü Şampiyonluk Turu Attı

Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında Kayseri Erciyesspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü, şampiyonluğu garantileyerek PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Şampiyon olan takımlarını karşılamak isteyen Ankaragücü taraftarı, Kızılay Meydanı'na akın etti. Ankaragücü kafilesinin şehre girmesinden saatler önce Kızılay Meydanı'nda bekleyişe geçen taraftarlar; atkıları, bayrakları, meşaleri...

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