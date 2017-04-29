Ankaragücü Şampiyonluk Kupasını Aldı

- Taraftarların ve Ankaragücü yetkililerin kutlama görüntüleri Kupayı kaldırma görüntüsü Havai fişek görüntüsü ANKARA - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı.

Ankaragücü Şampiyonluk Kupasını Aldı

- Taraftarların ve Ankaragücü yetkililerin kutlama görüntüleri
Kupayı kaldırma görüntüsü
Havai fişek görüntüsü ANKARA - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı. MKE Ankaragücü taraftarı Ankara'da kutlama yaptı.

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