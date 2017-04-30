Ankaragücü Şampiyonluk Kupasını Aldı (1)

- Taraftarların ve Ankaragücü yetkililerin kutlama görüntüleri

Kupayı kaldırma görüntüsü

Havai fişek görüntüsü ANKARA - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu lider tamamlayan MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı. MKE Ankaragücü taraftarı Ankara'da kutlama yaptı.