Ankaragücü Şampiyonluğu Kutladı

Ankaragücü, on birlerce taraftarın katılımıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak PTT 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Ankaragücü, on binlerce taraftarın katılımıyla şampiyonluk kutlaması yaptı. Tandoğan Meydanı'nda kurulan kutlama alanında saatler öncesinden toplanan Ankaralılar, şampiyon takımlarını beklemeye başladı. Büyük bir coşkuyla takımlarının sahneye gelmesini bekleyen taraftarlar, şampiyonluk marşlarıyla Tandoğan meydanını inletti. Yönetim, teknik heyet ve sporcuların sahneye çıkmasıyla birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı.



Taraftarlara konuşma yapan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "4 sene uğraştık, beraber deplasmanlara gittik, 19 Mayıs Stadı'nı doldurduk" şeklinde konuştu.



Taraftardan "Başkan, bizi pavyona götür" sloganı



Sözleri, "Başkan, bizi pavyona götür" sloganlarıyla kesilen Yiğiner, "Sizi hangi pavyon alır ki arkadaşlar. Burada 20-30 bin kişiyiz" diye cevap verdi.



Yiğiner'in konuşmasını tamamlamasının ardından, kupa törenine geçildi. Yiğiner'in kupayı havaya kaldırmasının ardından, yanan meşaleler ve patlayan konfetilerle, Tandoğan Meydanı karnaval alanına döndü. - ANKARA