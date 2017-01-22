Ankaragücü'nün Eski Başkanı Cemal Aydın: Türk Futbolu Çok Şey Kaybetti

Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanı Cemal Aydın, "Hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik. Türk futbolu çok şey kaybetti. İnşallah Gençlerbirliği'ne bu kayıptan dolayı bir şey olmaz. Hepimiz üzülürüz, çok büyük emek verdi" dedi.



Cemal Aydın, efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefatıyla ilgili Güven Hastanesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydın, Cavcav'ın kendisini amatör ligden alarak Gençlerbirliği'nde yöneticiliğe getirdiğini belirterek, "Ailevi ilişkilerimiz yüksek seviyede. Ara ara birbirimizi de hırpalardık ama bir cümlesi çok önemliydi, 'Sen ne kadar bağırırsan bağır, Murat'tan farkın yok' derdi. Öyle bir sevecenliği de vardı. Hepimiz bir aile büyüğünü kaybettik. Türk futbolu çok şey kaybetti. İnşallah Gençlerbirliği'ne bu kayıptan dolayı bir şey olmaz. Hepimiz üzülürüz, çok büyük emek verdi. 3. Amatör Küme'den alarak geldi. Tek kelimeyle Türk futbolu çok önemli bir kişisini kaybetti. Biz de bir aile büyüğünü kaybettik" ifadelerini kullandı.



Cavcav ile en son geçen hafta konuştuğunu aktaran Aydın, "'Gel bir uğra' falan dedi. 'Bir şartla gelirim' dedim. 'Maçlara gitmeyeceğini söyle, maçı televizyondan seyredersek gelirim' dedim. 'Sen sosyetik adam oldun futboldan ayrıldıktan sonra. Ama ben her şeyimi, sıhhatimi bile oraya borçluyum' dedi. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



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-Cemal Aydın'ın açıklamaları



(Haber-Kamera: Ercan ATA/ANKARA DHA)