Ankaragücü'nde Transfer

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaragücü, iki transferle kadrosunu güçlendirdi.



Ara transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Sivasspor'un kalecisi Korcan Çelikay ve sağ beki Çağatay Çeken ile sözleşme imzaladı.



Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sarı-lacivertli kulübe imza atan Koray Çelikay, Ankaragücü'nün Türk futbolunun en önemli temel taşlarından birisi olduğunu belirterek, "Ankaragücü'ne gelmekten dolayı mutluyum. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ankaragücü'nü takım arkadaşlarımızla birlikte hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.



Başkan Yiğiner ise Korcan'ın başarılı ve tecrübeli bir kaleci olduğunu vurgulayarak, "Takımımıza katkı yapacağına inanıyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Ankaragücü'nün diğer transferi Çağatay Çeken ise Ankaragücü gibi büyük bir camiaya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ankaragücü'ne katkı sağlayacağıma yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kırklarelispor maçı hazırlıkları



Ankaragücü, ligde 22 Ocak Pazar günü sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde pas ve orta çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.



Sarı-lacivertlilerde, kart cezalısı Ömer Bozan, Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.



Bu arada antrenmanı takip eden bir öğrenci, idman sonrası takıma başarılar dileyerek, teknik ekip ve oyunculara baklava ikram etti.