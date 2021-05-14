Ankaragücü küme mi düştü? Ankaragücü küme mi düştü 2021?
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Ankaragücü küme mi düştü? Ankaragücü küme mi düştü 2021?

Ankaragücü küme mi düştü? Ankaragücü küme mi düştü 2021?
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Sezonun bitmesine kısa bir süre kala Başkent temsilcisi Ankaragücü küme mi düştü? Ankaragücü küme mi düştü 2021? Detaylar haberimizde.

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala Başkent temsilcisi Ankaragücü küme mi düştü? Ankaragücü küme mi düştü 2021? Detaylar haberimizde.

ANKARAGÜCÜ KÜME Mİ DÜŞTÜ?

Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 52. kez yer aldığı Süper Lig'e 5. defa veda etti. Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 52. kez yer aldığı Süper Lig'e 5. defa veda etti. Süper Lig'in 41. haftasındaki Kasımpaşa maçına galibiyet hedefiyle çıkan MKE Ankaragücü, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı

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