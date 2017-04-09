Ankaragücü Futbolcuları ve Taraftarlardan İzmir Marşı

Binlerce taraftarının desteğiyle adım adım TFF 1. Lige yürüyen Ankaragücü bugün Tuzlaspor'u da 2-1 yendi. Önce ekonomik olarak iflas eden daha sonra taraftarıyla birlikte yükselen kulüp, Tuzlaspor galibiyetinin ardından da kutlamayı taraftarıyla yaptı. Oyuncular tribünlere gelerek önce İzmir Marşı'nı söyledi daha sonra da "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" sloganı attı.