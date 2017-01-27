Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in annesi Fatma Yiğiner hayatını kaybetti. Ankaragücü Kulübü'nün vefat nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer veridli.
"Kulüp Başkanı'mız Mehmet Yiğiner'in değerli annesi Fatma Yiğiner, vefat etmiştir.
Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Başkan'ımız Mehmet Yiğiner'e sabırlar dileriz.
Mekanı Cennet olsun.
Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben, Büğdüz Köyü Akyurt'ta aile kabristanına defnedilecektir.
Ercan ATA - ANKARA / DHA
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in Acı Günü
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in annesi Fatma Yiğiner hayatını kaybetti.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in annesi Fatma Yiğiner hayatını kaybetti. Ankaragücü Kulübü'nün vefat nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer veridli.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads