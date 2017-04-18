Ankara Zihinsel Engelli Öğrencilerden Resim ve El Sanatları Sergisi

Zihinsel engelli öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi



ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Sait Ulusoy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, 'Yaşamı Paylaşmak İçin Engel Yok' isimli resim ve el sanatları sergisini Vakıf Bank Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Zihinsel engelli 96 öğrencinin yaptığı 150 adet yağlı boya tablo ve 200'e yakın el sanatları ürünleri, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.



Okul Müdürü Ümit Özcan sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burada sergilenen eserler, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerimizi rehabilite etmek ve topluma kazandırmanın yanı sıra el becerilerini geliştirerek, üretken hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelli insanlara imkanlar verildiğinde neler yapabildiklerini ortaya koyduk" dedi. Sergi, 28 Nisan 2017 tarihine kadar açık kalacak.



Sait Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere hizmet veren devlet okulu olduğunu belirten Özcan, "Okulumuzda 96 devamlı öğretim gören 14 ile 23 yaş arasındaki öğrencileri rehabilite etmek, topluma kazandırmak ve el becerilerinin geliştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Bu sergimizde engelli insanlara imkanlar verildiğinde neler yapabildiklerini ortaya koyduk. El sanatları dersimizde, eserler yaparak engellerini aşan öğrencilerimizin eserlerini sergilemekten okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileriyle büyük mutluluk duymaktayız" dedi.



Derslere biri bireysel ve grup olmak üzere 2 özel eğitim öğretmenin girdiğini belirten Özcan, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verdiklerini belirtti. Özcan, "Okulumuza 6 ile 23 yaş arası öğrenciler kayıt kabul edilmektedir. lise düzeyindeki öğrencilerimiz ağırlıklı olarak haftada 30 saat olan derslerinin 14 saati el sanatları üzerinedir. Atölyelerimizde konusunda uzman öğretmenler eşliğinde yağlı boya tablo, keçe, cam eşya süsleme, dış kapı süsleme, çay tepsisi, kokulu sabun, alçı, kil gibi malzemeler kullanılarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz rehabilite olurlarken, topluma üretken bireyler kazandırmanın yanı sıra el becerileri kazandırılarak kendi ayakları üzerinde durmalarını amaçlamaktayız" dedi.,



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)-



(Tür: Yurt)