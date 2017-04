Ankara'ya Dev Kent Park Geliyor

Çankaya Belediyesi, yapımı devam eden Lozanpark 3. ve 4. etapların tamamlandığında, Ankara'ya 60 bin metrekaresi yeşil alan olan toplam 112 bin metrekarelik yeni iki park kazandıracağını duyurdu.



Ankara'nın en yeşil ilçesi olma özelliğini taşıyan ve her geçen gün yeşil alanlarını yeni parklarla artıran Çankaya Belediyesi, tüm Ankara'ya hizmet verecek dev yeşil alanların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, yıllardır 1. ve 2. etaplarıyla Ankara'nın eğlenme ve dinlenme mekanına dönüşen Lozanpark'ın yeni bölümlerinde sona yaklaşıldığı bildirdi.



"Doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz"



Lozanpark 3 ve 4. etapların Ankara'nın önemli bir açığını kapatacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Değerli arsalarımızı ranta açmıyor, halkımızın mutluluğu için park ve sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Çünkü biz, doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz" dedi. Taşdelen, 3. etabın hızla tamamlanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük bir törenle açılmasının planlandığının da altını çizdi.



112 bin metrekarelik toplam alan



Birlik Mahallesi 365 Alışveriş Merkezi ile Zirvekent bölgesinde bulunan 3. ve 4. Etaplar, 112 bin metrekare toplam alanlarıyla büyük birer park olarak Ankaralılara hizmet verecek. 60 bin metrekaresi yeşil alan olarak hazırlanan parklar, birbirinden farklı özellikleri ile herkese ve her isteğe hitap edebilecek tarzda düzenleniyor. Giriş bölümündeki tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak 3. Etapta; orta meydan, kapalı ve açık bölümleri olan kafeterya, büyük bir süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal dere ile bisiklet ve araç yolları bulunacak.



2 adet basketbol sahasının yanı sıra voleybol ve tenis sahaları, kondisyon alanı ile soyunma odaları bulunan 4. etap ise spor yapmak isteyenler için öncelikli olacak. Koşu yolu ile çocuklar için oyun alanlarının da bulunacağı 4. etap da 3. etapta olduğu gibi açık ve kapalı alanları bulunan kafeteryası ile hizmet verecek.



Biyolojik göletler



Çankaya Belediyesinin bir ilki gerçekleştirip Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde uygulamaya koyarak Ankara'ya kazandırdığı ve daha sonra birçok parkında yaygınlaştırdığı biyolojik göletler her iki etapta da yer alacak. Eko sisteme katkı sağlamasının yanı sıra kent yaşamındaki estetik rolüyle de dikkat çeken biyolojik göletler, kimyasal madde kullanılmadan su bitkileri ve yararlı mikroorganizmalar sayesinde suyunu arıtarak temiz kalma özelliğine sahip. Görsel güzelliğiyle şehrin içine doğadan bir parça sunan biyolojik göletler, 3. etaba bin 495 metrekare, 4. etaba ise 3 bin 750 metrekare büyüklüğünde yapılacak.



3. etaba "Çankaya Evi"



Çankaya Belediyesinin sosyalleşmek adına büyük önem verdiği merkezlerden Çankaya Evlerinden bir yenisi de 3. etapta yer alacak. Başta kadınlar olmak üzere tüm bölge halkını hobi ve kişisel gelişim kursları ile buluşturan Çankaya Evleri, çocuk oyun odaları ve çok amaçlı salonları ile hizmet verecek. 3. etapta, 250 metrekare alana kurulacak yeni Çankaya Evi, vatandaşların ikinci evi olacak.



Öte yandan Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lozanpark 3. etabın açılışı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 98. yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi. - ANKARA