Ankara ve Zonguldak'ta Planlı Elektrik Kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım, 18 Ocak tarihinde Ankara ve Zonguldak'ta yapılacak çalışmalar nedeniyle planlı elektrik kesintisi olacağını açıkladı.



18.01.2017 tarihinde "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamındaki Elektrik Kesintisi Programı" kapsamında Başkent Elektrik Dağıtım bölgesinde enerji verilemeyecek yerlerin listesi şöyle:



"Ankara'nın Çubuk ilçesine 08: 30-09: 30 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Yavuzselim Mahallesi Reşadiye - Sümbül - Badem - Can - Tefekkür - Zümrüt - Zümrüt 2 - Hazan - Hükümet (1.Kısım) - Gazi Emir sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Ankara'nın Çubuk ilçesine 09: 45 - 12: 00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy. -Güzin - 1 - Hilal - Olgunlar - Eksen - Polat - Cengiz Topel - Arda - Burhan Hançer - Ankara (1.Kısım) - Dolgun - Eser - Fidanlık - Sokak/Sokaklarına Yıldırım Beyazıt Mahallesi Osmanpaşa - Ankara (1.Kısım) - Defne - Aydın - Fatih - Şükrüpaşa - Ahi - Hidayet - Billur sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Ankara'nın Çubuk ilçesine 13: 00 - 14: 00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Barbaros Mahallesi Karagöl - Güvercin - İniş - Kordon 14 - Çay - Kordon 12 - Lalezar - sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Ankara'nın Çubuk ilçesine 14: 15 - 15: 30 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Yavuzselim Mahallesi P.T.T. - Boşnak - Lokman - Şehit İhsan Aktaşoğlu - Duru - Pak - Gazi Emir - Çarık 2 - Sokak/Sokaklarına Barbaros Mahallesi Karagöl sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Ankara'nın Çubuk ilçesine 16: 00 - 17: 00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat - Efendi- Elibol - Cuma - Karatay - Cansu - Kurban - Durmaz - Beşik - Çeçenistan - Berat - Şehit Gazi Alerdek - Köklü - Rauf Denktaş - Demet sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Zonguldak



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Perşembe, Bucak; Akçahatipler Köyü Camili Mahallesi, Merkez Mahallesi, Emirşah Arıkoğlu Mahallesi, Perşembe Bucak Eserler Mahallesi, Hotoğlu Mahallesi, Emirler Mahallesi, Hacı Osmanlar, Akçalar Mahallesi, Kekeş Mahallesi Güven Sokak enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Veliköy Köyü Miyesseler Mahallesi, Yakademirciler Köyü Karagözler Mahallesi, Salihler Mahallesi, Sünnetçioğlu Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Devrek ilçesine 08: 30 - 10: 30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Mahmutoğlu Köyü Ağalar Mahallesi, Merkez Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Devrek ilçesine 10: 40 - 12: 40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Mahmutoğlu Köyü Çökelezler Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Devrek ilçesine 13: 30 - 15: 30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Mekekler Köyü Merkez Mahallesi, Yeniköy Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Devrek ilçesine 15: 40 - 17: 40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Pınarönü Köyü Kevkeroğlu Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Abdi Köyü Karalar Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kepez Mahallesi Hacı Eyüp - Çetin Emeç Dağ Evleri - Çetin Emeç - Şehit Jandarma Komando Çvş. Noyan Aydın sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesine 09: 00 - 14: 00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Elma Tepe Mahallesi 10 Nolu Bayır - Noter Ahmet - Yeni Çağlar - 1 Nolu Esentepe - Demir Çelik - Yarma Cami sokaklarına enerji verilemeyecektir.



Zonguldak Merkez ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kozlu, Bucak, Köserecik Köyü Merkez Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



Zonguldak Merkez ilçesine 09: 00 - 17: 00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Kozlu, Bucak Köserecik Köyü Ilıcakyüzü Mahallesi'ne enerji verilemeyecektir.



İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz." - ANKARA