Ankara ve Sivas'ta Otomobil Hırsızlığı Operasyonu

Ankara ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 35 çalıntı araç ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde Ankara, İstanbul, Erzincan ve Afyonkarahisar'da meydana gelen 50 otomobil hırsızlığı olayının faillerini tespit etti.



Ankara ve Sivas'ta çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 35 çalıntı araç ele geçirdi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Çete lideri olduğu öne sürülen Osman B'nin evinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile çalıntı oto teypleri ve ruhsatlar ele geçirildi.



Çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tespit edilen çete üyelerinin, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında bu işleme "makas" adını verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, çalıntı araçları "kumaş", hasarlı araçları ise "kazak" olarak adlandırdıkları bildirildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlılardan aralarında Osman B'nin de bulunduğu 3'ü, tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.