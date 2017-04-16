Ankara Valisi Topaca oyunu kullandı

Başkentte bir sandık görevlisi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Ercan Topaca,"10 bin 336 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor"

"3 milyon 853 bin seçmenimiz var"

"15 bin kişi civarında polisimiz, jandarmamız görev yapıyor"

"Herhangi bir tehdit ve zorlamaya izin vermeyiz"



ANKARA - Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Karapürçek ilçesinde CHP Sandık görevlisi Muzaffer Babayiğit'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Topaca, bugün 15 bin civarında polis ve jandarmanın görev yaptığını kaydetti.

Seçmenler için sabah 08.00'da oy kullanma süreci başlatıldı. Oyunu ilk kullananlardan biride Ankara Valisi Ercan Topaca oldu. Topaca saat 10.00 civarında Çankaya Reşit Galip İlkokulu'nda referandum için seçim tercihinde bulundu. Topaca'nın beraberinde oğlu Mustafa'da oy kullandı. Vali Topaca, daha sonrasında ise basın mensuplarına seçim sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Vali Topaca, şu ana kadar Ankara'da önemli bir sorunun bulunmadığını kaydederek, "10 bin 336 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor. 3 milyon 853 bin seçmenimiz var. Yaklaşık burada da gördüğünüz gibi sandık alanlarında, sandık kurulu olan yerlerde güvenlik tedbirlerimiz var. 15 bin civarında polisimiz, jandarmamız görev yapıyor. Şu ana kadar aldığım bilgi itibari ile herhangi bir olumsuzluk yok. Gayet sakin güzel bir şekilde insanlar oyunu kullanmaya, tercihini yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir tehdit ve zorlamaya izin vermeyiz"

Topaca, açıklaması sırasında Karapürçek ilçesinde CHP Sandık görevlisi Muzaffer Babayiğit'in kalp krizi soncu hayatını kaybettiğini belirterek "Yaşanan bu olay dışında bir olumsuz durum yok. Hiçbir endişeye kapılmadan, herhangi bir tereddüt yaşamadan herkes çok rahat bir şekilde oyunu kullanabilir. Polisimiz, jandarmamız diğer görevlilerimiz herkes görev başındadır. Dolayısı ile herhangi bir tehdit ve zorlamaya izin vermeyiz. Önemli olan vatandaşın özgür iradesi ile tercihini sandıkta yansıtmasını sağlayacak ortamı hazırlamak devletimizin görevidir. Biz de kusursuz bir şekilde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gece 12.00'dan itibaren görev yapan polislerimize, jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Devletimize, milletimize kentimize hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.