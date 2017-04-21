Ankara Valisi Topaca'nın Twitter Hesabı Hacklendi
Ankara Valisi Ercan Topaca'nın twitter hesabını hackerlar ele geçirdi. Valilik, hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi yönünde vatandaşı uyardı.
Ankara Valiliği, Vali Ercan Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50'de hacklendiğini duyurdu.
Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
HESAPTAN TWİT ATTILAR
Topaca'nın hesabını hackleyen hackerlar çeşitli paylaşımlar yaptı. Hackerler, "Hayır" tweetleri atarken Atatürk'ün çeşitli sözlerini ve fotoğraflarını da paylaştılar. Hackerler aynı zamanda İzmir Marşı'nın sözlerini de tweetlediler.NUMARALARI PAYLAŞTILAR
Hackerler ayrıca başta Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Topaca'nın olmak üzere eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın telefon numaralarını paylaştılar.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliğince, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter hesabının ele geçirildiği, vatandaşların bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50 itibarıyla hacklendiği" belirtildi.
Bu konuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.