Ankara Valiliğinden AK Parti Çankaya İlçe Yöneticisinin Öldürülmesiyle İlgili Açıklama Açıklaması

Ankara Valiliği, AK Parti Çankaya ilçe yönetiminde görev yapan Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığının değerlendirildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatında görev yapan Yılmaz Bulut'un, 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 20.30 sularında Akdere Bölgesi Şehit Cengiz Topel Mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.



"Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir" denilen açıklamada "Yılmaz Bulut, yeğeninin gündüz tartıştığı kişilerle, akşam 20: 30 sularında tekrar yaşanan tartışma-kavga sırasında, yakın mesafeden pompalı tüfekle ateş edilerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatini kaybetmiştir. Olayın faillerinin kimlikleri tespit edilmiş olup, yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANKARA