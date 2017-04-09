Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri

Sanat YönetmeniAbdullah KurbaniKonuk SanatçılarMelekhanım Eyubova ve Möhlet Müslümov TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU TARİHÇE Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tarihinde kurulmuştur.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri

Sanat Yönetmeni

Abdullah Kurbani

Konuk Sanatçılar

Melekhanım Eyubova ve Möhlet Müslümov

 

TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU TARİHÇE

     Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tarihinde kurulmuştur.

     Topluluk, dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı kendisine amaç edinerek bu yolda araştırma, derleme, nota  arşiv ve icra çalışmaları yapmaktadır. Çin'den, Avrupa ortalarına, Sibirya'dan Kerkük'e kadar konuşulan Türk Lehçelerini tahrip etmeden telaffuz etmeye çalışan Topluluk sanatçıları aynı zamanda bütün yöresel müzik üsluplarını ve çalgılarını gerektiğinde icra edebilmektedir.

     Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk; orkestrasyon ve kendine özgü stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Bu çalışma Türk Dünyasının zengin müzik kültürünü hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Topluluklarını tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olmaktadır.

 

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi

Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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