Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri
Sanat YönetmeniAbdullah KurbaniKonuk SanatçılarMelekhanım Eyubova ve Möhlet Müslümov TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU TARİHÇE Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tarihinde kurulmuştur.
Sanat Yönetmeni
Abdullah Kurbani
Konuk Sanatçılar
Melekhanım Eyubova ve Möhlet Müslümov
TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU TARİHÇE
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tarihinde kurulmuştur.
Topluluk, dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı kendisine amaç edinerek bu yolda araştırma, derleme, nota arşiv ve icra çalışmaları yapmaktadır. Çin'den, Avrupa ortalarına, Sibirya'dan Kerkük'e kadar konuşulan Türk Lehçelerini tahrip etmeden telaffuz etmeye çalışan Topluluk sanatçıları aynı zamanda bütün yöresel müzik üsluplarını ve çalgılarını gerektiğinde icra edebilmektedir.
Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk; orkestrasyon ve kendine özgü stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Bu çalışma Türk Dünyasının zengin müzik kültürünü hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Topluluklarını tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olmaktadır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi
Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır