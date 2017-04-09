Sanat Yönetmeni



Abdullah Kurbani



Konuk Sanatçılar



Melekhanım Eyubova ve Möhlet Müslümov







TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU TARİHÇE



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tarihinde kurulmuştur.



Topluluk, dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurtiçi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı kendisine amaç edinerek bu yolda araştırma, derleme, nota arşiv ve icra çalışmaları yapmaktadır. Çin'den, Avrupa ortalarına, Sibirya'dan Kerkük'e kadar konuşulan Türk Lehçelerini tahrip etmeden telaffuz etmeye çalışan Topluluk sanatçıları aynı zamanda bütün yöresel müzik üsluplarını ve çalgılarını gerektiğinde icra edebilmektedir.



Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk; orkestrasyon ve kendine özgü stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Bu çalışma Türk Dünyasının zengin müzik kültürünü hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Topluluklarını tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olmaktadır.







Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : Cüneyt Gökçer Sahnesi



Mekan Adresi : 35. Cadde Arcadium İş Merkezi Arkası



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu 10 Nisan Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır