Ankara Ticaret Odası, Zirve Başarısını Gala Yemeğiyle Kutladı

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Yerel ürünlerimizi tescilleyip marka yaparak daha değerli hale getirmeliyiz. Dileriz ki bugün yakılan meşale tüm Türkiye'yi aydınlatsın. Çalışmalarımızın kökü bir, dalı bin olsun. Ekenin, dikenin, üretenin bereketi artsın" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin başarısını, gala yemeği ile kutladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yemekte yaptığı konuşmada, başta ATO Başkanı Gürsel Baran olmak üzere zirveye emeği geçen herkesi tebrik etti. Coğrafi işaretin önem verdikleri bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığı kurduklarını söyledi. Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığının coğrafi işaret alanında yapılacak faaliyetleri koordine edeceğini kaydeden Bakan Özlü, Türkiye'de coğrafi işaret tescili alabilecek yaklaşık 2 bin 500 ürün bulunduğunu da sözlerine ekledi.



ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür de konuşmasında, Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi bakımından coğrafi işaretin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yakın ilgi ve desteklerinin ATO'ya moral verdiğini vurgulayan Gürgür, "Ümit ediyorum ki kamu ve özel sektör arasındaki bu iş birliği Türkiye ekonomisinin daha büyük hamleler yapmasına ve orta gelir tuzağı dediğimiz patinaj ortamından çıkmasına vesile olacaktır" diye konuştu.



"Ekenin, dikenin, üretenin bereketi artsın"



ATO Başkanı Gürsel Baran ise çok başarılı bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "Zirveyi düzenlerken öncelikli olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığı sağladığımızı düşünüyorum. Ama görevimiz burada bitmedi. Yöresel ürünlerimizin ekonomik değer haline dönüştürülmesi uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun önemli bir parçası da, Ankara'mızın ekonominin de başkenti haline dönüşmesi" dedi.



Coğrafi işaret tescili ve markalaşma yolculuğuyla, tarladaki ürünlerin değerinin kat kat artacağını vurgulayan Baran, şöyle devam etti: "Bu değer artışı, üretim demek, istihdam demek, ihracat demek, özetle katma değer demek. Ankara Ticaret Odası olarak misyonlarımızdan biri de yeni iş alanları açılmasına katkı sağlamak. Bu bizim yeni nesillere borcumuz. Bunun için biz yerel ürünlerimizi tescilleyip marka yaparak daha değerli hale getirmeliyiz. Dileriz ki bugün yakılan meşale tüm Türkiye'yi aydınlatsın. Çalışmalarımızın kökü bir, dalı bin olsun. Ekenin, dikenin, üretenin bereketi artsın."



Baran, zirvenin başarılı geçmesinde başta meclis ve komite üyeleri olmak üzere ATO'nun tüm üyelerinin ve çalışanlarının büyük payı olduğunu da sözlerine ekledi.



ATO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülkü Karakuş da zirveye 3 bin 500'ü salonda, 2 bini de salon dışında olmak üzere 5 bin 500 kişinin katıldığını belirterek, "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvemiz bugün muhteşem bir katılımla, başta Bakanlarımızın desteğiyle olumlu bir şekilde açıldı. Emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi.



Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran, Bakan Özlü'ye ve ATO Meclis Başkanı Gürgür'e coğrafi işaretli ürünlerden oluşan birer sepet hediye etti.



Gala yemeğinde yöresel değerler öne çıktı



Türkiye'nin yöresel değerlerinin ön plana çıktığı gala yemeğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sunarken Ankara Olgunlaşma Enstitüsü de yöresel giysiler defilesi gerçekleştirdi. Defilenin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek sahne alarak Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.



Gala yemeğinde Ankara Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Muammer Bostan, ATO Başkanı Gürsel Baran ve eşi Özlem Baran'a Rize bezi ve Anzer Balı hediye etti.



Gala yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, çeşitli oda ve borsaların başkanları, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serpil Polat, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, TİMKODER Başkan Yardımcısı Yunus Altun, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri katıldı. - ANKARA