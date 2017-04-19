Ankara" Temalı Etkinliklerin Ödül Töreni Yapıldı

Ankara temalı etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.



Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende sema gösterisi sunuldu ve ilahiler okundu.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ankara'nın gezilip görülecek yerlerini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Bu açıdan "Ankara" temalı etkinliklerin önemli olduğunu anlatan Duruay, "Belediyecilik olarak da ayrı bir yeri var. Gençlerimiz aslında çekmiş olduğu belgesel ve fotoğraflarla içinden geçtikleri şehrin nasıl olması gerektiğini bizlere gösteriyorlar. Gençlerimiz vizyon sahibi insanlar olmak için şimdiden bu tür etkinliklere katılıyor." dedi.



Törende, "Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanları" konulu "İlk Belgeselim", "Ankara'nın cami ve türbeleri" konulu "Kısa Belgesel" ve "Gençlerin gözüyle Ankara" konulu "Fotoğraf Çekme" etkinliğinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Törene, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Pursaklar Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Belediye Meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.