Ankara Sarıkamış Şehitleri Gölbaşı'nda Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı gün ve saatte düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de anıldı.



Sarıkamış şehitlerini anma programları kapsamında başkent Ankara'da düzenlenecek program için binlerce genç, Eymir Gölü'nde toplandı. Program kapsamında yaklaşık bin kişi, başlangıç noktası olan Eymir Gölü'nde bir araya geldi. Katılımcılar, 9 kilometre uzunluğundaki yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Gençlerin, Eymir Gölü'nden başlattığı yürüyüş, Polis Akademisi yolu güzergahı üzerinden Gölbaşı Şelalesi'nde sona erdi. 9 kilometrelik yürüyüş güzergahında soğuk ve karlı havaya rağmen ellerinde bayraklarla yürüyen gençler, Sarıkamış şehitlerini andı.



Düzenlenen etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat Bugatekin, Gençlik ve spor İl Müdürü ile yaklaşık bin kişi katıldı. Program sonunda Gölbaşı Belediyesi tarafından bulgur pilavı, ayran ikramı yapıldı. Sarıkamış şehitleri için dualar okundu.



Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer yaptığı konuşmada, "Burda esas olan Eymir Gölü'nün kenarındayız, ama kalbimiz Sarıkamış'ta şehit olan o askerlerimizin ruhuyla atıyor. O insanların, o gün korkusuzca kurşuna, soğua ve düşman üzerine yürüyüşünün cesaretinin bize bırakmış olduğu güven ortamındaki topraklarda yaşamanın bedeli adına biz bu yürüyüşü yapmaktayız. Bir vefa borcumuzu ödüyoruz. Bugün ve yarınlara da bu vefa borcumuzu taşımak istiyoruz. Esas olan bu bilinci her zaman, her yerde, her noktada yüreğimizde, kalbimizde yaşatmak ve onu geleceğe taşımak" dedi.



Belediye Başkanı Fatih Duruay da konuşmasında, "O günkü şartlarda coğrafyamızın değişik yerlerinden gelen o cesur yürekli vatan, millet uğruna savaşmak için gelen dedelerimizin ruhunu yaşatmak için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Onların torunları olduğumuzu dünyaya bildirmek, gençlerimize o şuuru vermek için buradayız. İnşallah onlarda atalarımızın izinden gitmeye devam edecekler" diye konuştu.