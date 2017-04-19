Ankara, Sanayi 4.0'a Hazır"

Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, başkenti ileri teknoloji üssü haline getirme misyonunu benimsediklerini belirterek, "Türkiye'de orta ve yüksek teknoloji üretiminde açık ara önde olan Ankara, Sanayi 4.0'a da en hazırlıklı kent konumunda. Başkent, Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi olmaya aday." ifadesini kullandı.



Tombakoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara'nın 18 üniversitesi, 300 bine yaklaşan üniversite öğrencisi, 7 teknoparkı, Ar-Ge merkezleri, başta savunma sanayi olmak üzere köklü ve başarılı sanayi kuruluşlarıyla ileri teknoloji üssü olma konusunda ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.



Başkenti, sanayi ve teknolojide lider yapmak istediklerini vurgulayan Tombakoğlu, şunları kaydetti:



"Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve elbette ki ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak hepimizin isteği ve görevi. Bu konuda başta Ankara Sanayi Odası ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere kamu ve özel sektörün çok ciddi çalışmaları var."



Tombakoğlu, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı artırmak açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.