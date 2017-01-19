Ankara Protokolünün Eşleri Kızılcahamam'da Bir Araya Geldi

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın eşi Sevim Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar'ın eşi Nadire Artar, Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.



Vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının eşlerinin de eşlik ettiği Topaca, Gökçek ve Artar'ı, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, Soğuksu Milli Parkı içerisindeki bir restoranda karşıladı.



Yöresel ürünlerin hediye edildiği konuklar, Soğuksu Milli Parkı içerisindeki Milli Park Tabiat Müzesi'ni ziyaret etti.



Ardından ilçe turu yapan ziyaretçiler, Kızılcahamam Belediyesi 100. Yıl Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.



Kızılcahamam gezisi sonrası Nevin Gökçek, beraberindekileri Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ile Çamlıdere Konuk Evi'ne götürdü.



Konuklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Halep çocuklarına sen de sıcak bir hediye gönder" kampanyasına destek oldu.