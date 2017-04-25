Ankara Polisinden Avm'lere Sıkı Denetim

Başkent'te polis ekipleri, alışveriş merkezlerinin (AVM) otoparklarındaki şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıyor.



Başkent'te polis ekipleri, terör olaylarının önüne geçmek amacıyla özellikle AVM'lerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. AVM'lerin otoparklarındaki şüpheli araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, yakalama kararı olan çok sayıda araç hakkında işlem yaptı. Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü yaya devriye ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada, bir AVM'nin otoparkında park halinde olan 06 AZ 9916 plakalı araç hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracın sorgulamasını yaptıktan sonra detaylı inceleme yapmak üzere aracı bölgeye çağrılan çekiciyle otoparka çektirdi. - ANKARA