Ankara Polisi Çeşitli Suçlardan Aranan 258 Kişiyi Yakaladı

Ankara polisinin Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 08.00'den 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında gerçekleştirilen uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 70.669 şahıstan çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 258'i yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 174 zanlı ise çeşitli suçlardan tutuklandı.



Bu uygulamalarda; 28 bin 582 motorlu araç kontrol edilirken çalınan 106 oto bulundu, 169 modifiyeli araca işlem yapıldı, 600 şahsa da idari işlem gerçekleştirildi.



Uygulamalarda ayrıca; 8 adet ruhsatlı tabanca, 70 adet ruhsatsız tabanca, belgeli 3 pompalı tüfek, belgesiz 25 tüfek,



70 adet kurusıkı silah, 15 adet kesici ve delici alet, bin 546 adet değişik çapta fişek, 3 bin 727 gram uyuşturucu madde,



bin 180 adet uyuşturucu hap, 10 bin 111 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi. - ANKARA