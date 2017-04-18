Ankara'nın Tarihi Mekanları Cep Telefonlarında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini cep telefonlarına taşıdı. Müze ve Tarihi mekanlar hakkında bilgi veren uygulama, mobil cihazlara kolayca indirilebiliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamada. Arama motoruna "Ankara Asist" yazılarak girilen uygulama, ücretsiz olarak indiriliyor. Ankara Asist uygulamasıyla vatandaşlar tarihi bölgeleri gezerken, mekanlar hakkındaki bilgilere hem yazılı hem de sesli olarak erişilebiliyor. Ankara Asist sesli rehberlik sisteminin kurulu olduğu mekanlarda mobil cihazları üzerinden bulunulan konumla ilgili rehberlik sisteminden temassız olarak faydalanılabiliyor.



Uygulamayla birlikte Hacı Bayram- ı Veli Türbesi, Hacı Bayram Çilehanesi, Roma dönemi eserlerinden Agustus Tapınağı, Hacı Bayram Camii çevresinde yer alan diğer tarihi camilerden Ahi Turan Camii, Ahi Yakup Camii, Şeyh İzzettin Camii ve Balaban Camii sesli rehberden anlatılıyor. Yine bu bölgede bulunan türbelerden Gül Baba Türbesi, Şeyh İzzettin Türbesi ile ziyaret edilebilecek mekanların bilgileri uygulamada yer alıyor. - ANKARA