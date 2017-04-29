Ankara'nın Merkezine "Koyun Sürüsü" İndi

Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gelen kepenekli çobanlar, Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı ile Anadolu Kırsal Hizmetler Fuarı ve 2. Ulusal Kırkım Şampiyonası kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kaval çalarak koyun sürüsü gezdirdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ev sahipliğinde, İZFAR Fuarcılık tarafından, 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin tanıtımı amacıyla kamyonetlerle, çobanların kucağında şehre inen minik kuzular, vatandaşlar ve çocuklardan ilgi gördü. Çobanlar, Kızılay'da kaval çalarak mesleğin geleneğini de yansıttı.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven de alana kepeneğini giyerek geldi.



Güven, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın kırsalında birçok projeye ve ilke imza attıklarını ifade etti.



Çobanlara ilişkin bir fuarın daha önce düzenlenmediğini dile getiren Güven, bu önerinin kendilerine çobanlardan geldiğini anlattı. Çobanların taleplerini değerlendirdiklerini belirten Güven, "Biz çobanlarımızı dinledik, onların ihtiyacına karşılık verdik. Ekiplerimiz var gücüyle, gece gündüz çalıştılar, bu organizasyonu bugüne getirdiler." dedi.



Güven, fuarların ve kırkım şampiyonasının Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Buraya bütün vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından çobanlar, Türkiye'de ne kadar küçükbaş hayvan çeşidi varsa, hepsinin örnekleri Ankara'ya geliyor. Hem Ankara'da hem diğer şehirlerde yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz, lütfen fuarımızı ziyaret edin, çocuklarınızı getirin. Burada eğlenceler, yarışmalar olacak. Hem alışveriş yapın, yöresel ürünleri tadın, deneyin, çocuklarınızı küçükbaş hayvanlarla tanıştırın, çobanlarla tanıştırın hem de çobanlığın ne kadar erdemli bir meslek olduğunu çocuklarınıza anlatın, kendiniz de öğrenin. Çünkü bu sütün, bu etin nereden geldiğini hala bilmeyen vatandaşlarımız, küçük kardeşlerimiz var."



Güven, hazırlıklar kapsamında kendilerine destek veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına da teşekkür etti.



"Türkiye'de şu anda 260 bin çoban var"



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Başkanı Nihat Çelik de çobanlığın çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.



Çelik, "15 Temmuz gecesi, Kızılay Meydanı'nda vatan hainlerince tanklar yürütülmüştü, bugün biz inadına koyunları, kuzuları, oğlakları ve çobanları yürüttük. O zihniyeti, burada bir kez daha ayaklarımızın altına aldık." diye konuştu.



Türkiye'de 260 bin çoban bulunduğunu belirten Çelik, onların vatanın asil bekçileri olduğunu vurguladı. Ülkede 44 milyon küçükbaş hayvan bulunduğuna da değinen Çelik, "Bakıyorum 44 milyon hayvana, birbirini rahatsız etmiyor. Acaba hangimiz insan, hangimiz koyunuz? Ben insanım ama koyunlarımı daha çok seviyorum. İnsanlarımız birbirine zarar vermesin, koyunlarımızı ve çobanlarımızı örnek alsınlar. Çünkü, biz birlikte bütünüz, bu ülke hepimizindir. Aramızdaki nifakı çürütelim." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, yılda bir günün de "çobanlar günü" olmasını istediklerini, bu öneriyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e ileteceklerini söyledi.



"Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı"na Türkiye'deki tüm çobanları davet eden Çelik, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



"Sesimizi duyurmaya geldik"



Gölbaşı'ndan gelen Ümit Eker (36), 25 yıldır çobanlık yaptığını söyledi.



Mesleğin şartlarının zorlaştığını ifade eden Eker, "Sesimizi duyurmaya geldik. Meslek çok zor. 24 saat içindesin, gecemiz gündüzümüz yok. Dağlarda yatıyoruz, kar, kış demiyoruz. Dışarıdayız, gece dağdayız. 6-7 ay dağlarda yatıp kalkıyoruz." dedi.



Gençlerin mesleği yapmak istemediğini, bu yüzden artık çoban bulunamadığını dile getiren Eker, "Yeni yetişen gençlerimiz kız bulamıyor, kimse çobana varmıyor. Halbuki çobanlık Peygamber mesleğidir. Eğer bizler olmasak, çobanlar olmasa Türkiye'de, bu ülkede insanlar et yiyemezler. Bir sanatçı demişti ya, 'Benim oyum çobanın oyuyla bir mi olacak?' diye, çobanın oyu ondan da fazlasıdır. Bizler üreticiyiz, emeğimiz, hakkımız gerçekten yenmez. Biz saygı sevgi bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından, bir Ankara keçisi makine ile kırkıldı.